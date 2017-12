Slideshow

Nieuwe Toyota Avalon klaar voor NAIAS 2018 Generatie vijf staart de wereld in

Toyota heeft een volledig nieuwe Avalon in de ontwikkelingskamers staan, een auto die nu in een teaser alvast een deel van zijn gezicht laat zien.

De Avalon die momenteel de Noord-Amerikaanse showrooms bevolkt, is alweer de gefacelifte versie van de vierde generatie. De Avalon is met zijn lengte van net geen vijf meter de grootste sedan die Toyota in de Verenigde Staten aanbiedt, het model staat logischerwijs dan ook boven de Camry in de lokale schappen. De huidige Avalon, die ook als basis dient voor Lexus' ES, verscheen in 2012 op de markt en moet zich er meten met auto's als de Nissan Maxima. Inmiddels beginnen de jaren te tellen, iets dat hand in hand gaat met dalende verkoopcijfers. Een volledig nieuwe generatie moet de Avalon weer onder de aandacht van de Noord-Amerikaanse koper brengen.

Toyota lijkt de Avalon een schepere en spannender ontwerp mee te geven dan de huidige generatie. De Avalon krijgt ongetwijfeld designkenmerken mee van de succesvolle Camry en het nieuwe platform waar de sedan op is geplaatst, zal voor een aardige gewichtsreductie zorgen. Of die nieuwe basis net als bij de Camry en Prius het TNGA-platform zal zijn, valt nog te bezien. De samenstelling van de motorenlijst zal niet al te heftig veranderen. Zet in ieder geval in op een V6 en een viercilinder hybride.

Tijdens de North American International Auto Show, die in de tweede week van januari van start gaat, wordt deze vijfde generatie Avalon gepresenteerd.