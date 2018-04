E 43 wordt E 53 AMG Nieuw modeljaar voor Mercedes-Benz E-klasse

Mercedes-Benz heeft de E-klasse laten kennismaken met een nieuw modeljaar. Opvallend gegeven: de E 43 AMG verdwijnt.

Mercedes-Benz voert een reeks grote en kleine wijzigingen door op de E-klasse. Zo profiteert de E-klasse wat veiligheidssystemen betreft van aangescherpte techniek die afkomstig is van grote broer S-klasse. Active Distance Assist en Active Steering Assist houden nu beter rekening met bochten, kruispunten en rotondes.

Groter nieuws op motorenvlak. Mercedes-Benz heeft namelijk besloten om subtopper E 43 AMG van de prijslijst te halen. De 3,0-liter zescilinder daarin, die 401 pk en 520 Nm levert, wordt opgevolgd door een 435 pk en 520 Nm sterke zes-in-lijn die als krachtcentrale dient in de nieuwe E 53 4Matic+. Met EQ Boost levert die spierbundel nog eens 22 pk en 250 Nm extra. Zowel de Mercedes-AMG E53 4Matic+ sedan als stationwagon zijn in staat om in 4,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Met het AMG Driver's Package ligt de topsnelheid niet op 250 km/h, maar op 270 km/h. Schakelen geschiedt door middel van een AMG Speedshift TCT 9G-transmissie.

Daarnaast verdwijnt de 258 pk en 620 Nm sterke dieselende zescilinder, de E 350d, van de internationale leveringslijst. Het merk lijkt van mening te zijn dat de 245 pk en 500 Nm sterke E 300d, een tweeliter viercilinder, een prima alternatief is. Voor wie meer vermogen wenst, heeft Mercedes-Benz de nieuwe E 400d bedacht. Deze diesel, een 2,9-liter zescilinder, is met 340 pk en 700 Nm koppel een ware dieselbeul te noemen. In nog geen 5 tellen staat een snelheid van 100 km/h op de klok.

Verder stelt Mercedes-Benz een reeks nieuwe stuurwielen beschikbaar voor de nieuwe E. Opvallend gegeven: de cruisecontrol laat zich voortaan met knoppen op het stuurwiel in plaats van een stengel aan de stuurkolom bedienen. Goed nieuws voor wie graag meer dan één telefoon aan het infotainmentsysteem wil koppelen: het is nu mogelijk om twee toestellen met de E-klasse te synchroniseren.

Nieuw is verder het SportStyle Package, een pakket waarin Mercedes-Benz zaken als chromen sierstrips voor in de voor- en achterbumper en speciale lichtmetalen wielen heeft gezet. De middenconsole is voortaan af te werken met nieuwe houtsoorten en het Seat Comfort Package, dat onder andere viervoudig verstelbare lendensteunen naar de E-klasse brengt, is voortaan standaard op de Exclusive, Avantgarde en AMG-Line. Daarnaast krijg je, wanneer je Comand Online hebt aangevinkt, standaard een analoog klokje in je dashboard gemonteerd.

Informatie over het Nederlandse motorenpalet van de opgewaardeerde E-klasse volgt in een later stadium.