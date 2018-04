Verkleedfeestje Nieuw: Jaguar XE en XF 300 Sport

Slideshow

Jaguar lanceert een speciale 300 Sport-uitvoering voor de XE en de XF (Sportbrake). De nieuwe sportief aangeklede versies zijn per direct te bestellen.

De XE 300 Sport beschikt in alle gevallen over de 300 pk en 400 Nm sterke variant van de 2.0 Ingenium-viercilinder, een krachtbron die we kennen van de XE 30t. Met die geblazen motor schiet de XE in 5,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Hoewel de XE 300 Sport alleen met de 300 pk sterke benzinemotor is te krijgen, levert Jaguar de speciale uitvoering op de XF en XF Sportbrake ook met de 300 pk sterke TDV6 dieselmotor. Het nieuws zit hem vooral in de aankleding.

Alle 300 Sport-smaken zijn vanbuiten te herkennen aan Dark Satin Grey-kleurige afwerking op zaken als de spiegelkappen, de achterspoiler en de omlijsting van de grille. Natuurlijk kunnen 300 Sport-badges, we zien ze terug in de grille en op de achterklep, niet ontbreken. De 300 Sport-versies staan op 19- of 20-inch groot lichtmetaal, wielen die Satin Technical Grey zijn gekleurd. Achter de wielen houden zich remklauwen met 300 Sport-logo schuil. De 300 Sports zijn leverbaar in de kleuren Yulong White, Indus Silver en Santorini Black. De Caldera Red-lak is voorbehouden aan de XE 300 Sport.

Vanbinnen worden de auto's aangekleed met contrasterende, gele stiksels op de stoelen, het stuur, de deurpanelen en de armsteun. Ook horen zaken als speciale dorpelbescherming, andere vloermatten en een set 300 Sport-badges bij het sportieve feestje.