Plug-in met Volvo-hart Nieuw en aan de stekker: Geely Borui GE

De Chinese markt krijgt er een nieuwe plug-in hybride bij: de Geely Borui GE, mét Volvo-krachtbron.

Volvo is in handen van de Chinese gigant Geely, een concern dat onder dezelfde naam ook een automerk voert. Tijdens Auto China, dat later deze maand zijn poorten opent, presenteert Geely deze Borui GE, een plug-in met een voor ons Europeanen bekende driecilinder in het vooronder.

De Borui GE, ook wel Emgrand GT geheten, is namelijk een plug-in hybride waarbij de brandstofmotor de 1,5-liter grote driecilinder is die we kennen van de XC40 (T3). De driepitter, die in de XC40 156 pk levert, wordt bijgestaan door een elektromotor en het geheel is gekoppeld aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Exacte specificaties houdt Geely nog even onder de pet. Het interieur, voorzien van een 12,2-inch infotainmentscherm, wordt aangekleed met ledverlichting die de boel enigszins moet opfleuren. Meer informatie volgt tijdens Auto China!