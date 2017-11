Slideshow

Nieuw beveiligingssysteem klassieke Porsche's Traceer je gestolen Porsche

Als eigenaar hoop je natuurlijk nooit dat je auto niet meer op de plek staat waar je hem hebt achtergelaten. Om ervoor te zorgen dat je jouw klassieke Porsche altijd weer terugvindt, komt Porsche met een beveiligingssysteem voor alle klassieke modellen.

Op dit moment is Porsche nog bezig met de ontwikkeling van het systeem wat voor alle klassieke Porsches leverbaar wordt. Met het tracking-systeem is zometeen mogelijk om via je smartphone je gestolen Porsche terug te vinden. Dit is nu al leverbaar voor nieuwe modellen, maar komt nu ook voor alle eerder geproduceerde sportwagens zoals de 356s of de bijzondere Carrera GT.

Met het "Porsche Classic Vehicle Tracking System" zitten er over de hele auto sensoren gemonteerd die communiceren met een beveiligd systeem. Het netwerk omvat in eerste instantie alleen heel Europa, later komen andere delen van de wereld zoals Noord-Amerika daar ook bij. In de lente van 2018 komt het systeem op de markt. Deze wordt enkel geïnstalleerd bij Porsche Classic Partners of officiële Porsche dealers in heel Europa.