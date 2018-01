Slideshow

Nederlandse prijs McLaren Senna bekend Net iets boven het miljoen

McLaren heeft de Nederlandse prijs voor de P1-opvolger Senna bekendgemaakt. Voor iets meer dan een miljoen euro word je eigenaar van de meest extreme street legal McLaren ooit. Tenminste, er is één maar..

Ruim een maand geleden gaf McLaren de eerste details en beelden vrij van 'Project 15', de opvolger van de P1 die bij die gelegenheid meteen zijn definitieve naam meekreeg: Senna. Afgelopen woensdag konden we de spectaculaire hypercar voor het eerst kort in actie zien en vandaag weten we ook wat de Senna in ons land moet kosten. Voor 1.002.097 euro kan hij de jouwe zijn. Of beter gezegd, had hij de jouwe kunnen zijn. Want de gelimiteerde oplage van vijfhonderd stuks is nu al volledig uitverkocht, inclusief de vier die onze importeur toegewezen kreeg.

Dat de Senna behalve een fabelachtige hypercar ook een goede investering zal blijken, lijdt amper twijfel. McLaren hield één exemplaar achter om afgelopen december te veilen en die laatste Senna werd al voor twee miljoen pond, ruim 2,5 maal de normale prijs (750.000 pond ex. belasting) afgehamerd voor een Amerikaan. Die opbrengst gaat overigens naar de Ayrton Senna Foundation, een stichting die zich inzet voor kansarme kinderen in Brazilië.

Exacte details en specificaties van de McLaren Senna zullen bekend worden gemaakt tijdens het publieksdebuut tijdens de salon van Genève op 6 maart.