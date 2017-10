Slideshow

Nederlandse diesels laagste CO2-uitstoot van Europ Plug-inhybrides dragen steentje bij

Nederlandse diesels zijn de zuinigste exemplaren van Europa, blijkt uit cijfers van de European Environmental Agency. De maatregelen op bijtellingsgebied blijken daarmee in ieder geval in theorie hun vruchten af te werpen.

De cijfers, die boven water zijn getoverd door de analisten van VWE, hebben betrekking op de jaren 2012 t/m 2016. In die periode komt Nederland gemiddeld als schoonste uit de bus, al is het verschil met Griekenland minimaal. De verschillen met het gemiddelde in Europa zijn dan wel weer groot. Zo stootten alle nieuw geregistreerde diesels in 2012 gemiddeld 131,5 gram uit, terwijl die waarde in Nederland in dat jaar op 109,7 uitkwam. In 2015 doken we in Nederland onder de 100 g/km, terwijl in Europa verkochte diesels in dat jaar gemiddeld 119,1 gram uitbraakten.

Natuurlijk moeten de cijfers wel in het juiste daglicht worden geplaatst, want met name plug-in hybrides geven een wat vertekend beeld. Zo staan de Volvo V60 Twin Engine en Audi Q7 e-tron (!) op plaats 2 en 3 in de lijst met schoonste diesels. De eerste plek wordt overigens ingenomen door de bijzonder exotische Volkswagen XL1. Doordat met name de V60 lange tijd bijzonder populair was in ons land, heeft de plug-inhybride een grote invloed gehad op de gemiddelde CO2-cijfers van diesels in Nederland. Of de auto's in de praktijk ook zo zuinig zijn, valt of staat uiteraard met de frequentie waarop de auto aan de stekker wordt gehangen.

Hoewel 'onze' diesels dus relatief schoon zijn, zijn er nog altijd genoeg exemplaren te vinden die in aanmerking zouden komen voor een slooppremie. Onder meer Mercedes-Benz en de Volkswagen Groep zijn onlangs met zo'n regeling op de proppen gekomen. Volgens VWE zouden in Nederland zo'n 516.000 personenauto's, ofwel 38 procent van alle diesels, in aanmerking komen voor zo'n premie. Het betreft auto's uit de uitstootcategorieën Euro 1 t/m Euro 4.