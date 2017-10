Slideshow

Nederlanders reden meer kilometers in 2016 118,5 miljard kilometers afgelegd

Vorig jaar reden we met zijn allen 118,5 miljard kilometer, 2,2 procent meer dan het aantal kilometer asfalt dat vorig jaar onder onze wielen voorbij schoof.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens het statistiekbureau wordt een deel van de groei verklaard door de groei van het Nederlandse wagenpark, dat nam namelijk met 1,3 procent toe ten opzichte van vorig jaar. Echter zijn we ook simpelweg meer gaan rijden. Een personenauto reed vorig jaar gemiddeld 13.200 kilometer.

Niet eerder was het aantal personenautokilometers zo groot als vorig jaar. Zetten we 2006 ernaast, dan zien we dat het aantal afgelegde autokilometers zelfs met 9 miljard is toegenomen. Wel rijden er nu 1 miljoen auto's meer rond dan in 2006.

Zakelijk gereden personenauto's legden vorig jaar 25,3 miljard kilometer, een toename van 5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Wel lag het aantal auto's bij bedrijven in de vloot lager dan in 2015. Zo'n tachtig procent van de 118,5 miljard gereden kilometers valt toe te schrijven aan particuliere rijders, zij reden samen dik 93 miljard kilometer, 1,5 procent meer dan opzichte van 2015. Een particulier reed gemiddeld 11.800 kilometer in 2016.

Personenauto met een registratie in Flevoland legden gemiddeld 14.200 kilometers af, het hoogste aantal van alle provincies. Friesland en Drenthe volgen met 12.700 kilometers. In Limburg geregistreerde auto's rijden met 11.200 kilometer gemiddeld het minste.