Nederlanders bouwen Tesla Model S Shooting Brake Oplage van 20 stuks

Remetz Car, het bedrijf dat eerder de wereld overging nadat het een Model S-rouwauto presenteerde, is bezig met een Shooting Brake op basis van diezelfde auto. Nu is er een eerste teaser gepresenteerd.

Remetz is een bedrijf dat zich specialiseert in allerhande conversies van bestaande modellen. Meestal gaat het dan om 'stretched limousines' en lijkwagens, maar kennelijk kan het bedrijf ook met andere opdrachten overweg. De auto wordt ontwikkeld in opdracht van Floris de Raadt, een Nederlander die naar verluidt een bovengemiddelde interesse heeft voor zowel Shooting Brakes als elektrische auto's. Huib de Vries, de man die de opdrachtgever met Remetz Cars met elkaar in contact heeft gebracht, vertelt: "De Raadt is helemaal idolaat van stationwagens en heeft een aantal zeer bijzondere exemplaren in z'n collectie gehad. Hij heeft bijvoorbeeld net een Lynx Eventer (een Jaguar XJS als Shooting Brake, red.) van de hand gedaan". De Raadt houdt de speciale Tesla niet voor zichzelf, maar gunt de wereld in totaal 20 exemplaren van het bijzondere voertuig.

De term 'Shooting Brake' werd voorheen vaak gekoppeld aan een lage, sportieve en driedeurs interpretatie van het begrip 'stationwagen'. In een tijd waarin vier- en vijfdeursauto's steeds vaker als coupé's worden aangeduid, kan ook een Shooting Brake over achterdeuren beschikken. Dat geldt ook voor de bijzondere Tesla: "De auto zal duidelijk als Tesla herkenbaar zijn en behoudt z'n achterdeuren, maar is vanaf die deuren helemaal anders", vertelt De Vries. De schets die Remetz Car vrijgeeft, suggereert een moderne 'zwevende' dakpartij met een forse geïntegreerde dakspoiler en een ietwat eigenwijs vormgegeven C-stijl. Het eerste exemplaar wordt op dit moment gebouwd en in maart onthuld. Binnenkort moet er echter al een afbeelding verschijnen die laat zien hoe het eindproduct eruit moet komen te zien. Als Nederlander maak je een redelijke kans de bijzondere Model S tegen het lijf te lopen. "De eigenaar rijdt nu een reguliere Model S. Als de Shooting Brake klaar is, komt er gewoon een Nederlands kenteken op en wordt dat zijn dagelijks vervoer", weet De Vries te melden. Helemaal nieuw is de auto overigens niet, want het zwarte exemplaar waar op de foto's de zaag in wordt gezet, rijdt in traditionele vorm al even rond.