'Dweilen met de kraan open' "Nederland overspoeld met Duitse diesels"

Nu het voor Duitse dieselrijders door allerlei premies en maatregelen steeds aantrekkelijker wordt om hun 'oude' diesel in te ruilen, dreigen veel van deze auto's naar Nederland te komen.

Dat is althans wat Steven van Eijck van brancheorganisatie RAI Vereniging tegenover RTL Nieuws zou hebben verklaard. De Duitse maatregelen, waarbij bezitters van oudere dieselauto's een premie van gemiddeld zo'n € 6.000 opstrijken, zou ertoe kunnen leiden dat tot 1,2 miljoen Duitse dieselauto's in de verkoop komen. Een aanzienlijk deel van het Duitse aanbod komt traditioneel in Nederland terecht, juist omdat het importeren van auto's met een hogere nieuwwaarde door de hoge belastingdruk op nieuwe auto's hier aantrekkelijk kan zijn.

Volgens Van Eijck zijn er vorig jaar al 34.000 Duitse dieselauto's bijgekomen op de Nederlandse wegen. Dat is ook niet zo gek, want de auto's zouden nu al 40 procent goedkoper zijn dan Nederlands gekentekende diesels. Als er inderdaad meer dan een miljoen dieselauto's worden ingeruild in korte tijd, zal de prijs vanzelf verder dalen en worden de Duitse diesels dus nog aantrekkelijker voor de Nederlandse consument, stelt de RAI-voorzitter. Van Eijck is vanzelfsprekend niet blij met de situatie en zegt tegen RTL: "Via de achterdeur dreigen er nu vieze diesels binnen te komen. Dat is desastreus, het is dweilen met de kraan open op deze manier". De Nederlandse overheid zou dan ook met een wet moeten komen die het minder aantrekkelijk maakt om Duitse auto's te importeren. Die oplossing zou volgens hem schuilen in het afschaffen van de BPM, omdat daarmee het prijsverschil tussen Duitse en Nederlandse auto's tot het verleden zou behoren.