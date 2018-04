Steeds meer auto's boven 30.000 euro Nederland koopt duurdere auto's

Slideshow

De gemiddelde aanschafprijs van een in Nederland gekochte nieuwe auto is opnieuw gestegen. In 2018 gekentekende personenauto’s zijn nu al ruim €1.000 duurder dan exemplaren die begin 2017 werden verkocht.

In het eerste kwartaal van 2018 bleken in Nederland verkochte auto's gemiddeld maar liefst 18 procent duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde waarde van een nieuwverkochte auto ligt nu op €32.500, tegenover €31.400 vorig jaar. Toch was ook dat al een stevig bedrag, want in crisisjaar 2010 moest de Nederlandse autobranche het nog met €24.000 per getekend contract doen. Sindsdien is de waarde ieder jaar gestegen, behalve in 2017. Toen zakte de waarde kortstondig van €31.000 in 2015 naar €30.800, een kleine daling dus.

ING, dat de gemiddelde waarde van auto's onderzocht, zet wel kanttekeningen bij de forse prijsstijging. Zo is die voor een deel te wijten aan het toegenomen aandeel van BPM. In het afgelopen decennium zijn zuinige auto's langdurig vrijgesteld geweest van deze belasting, maar in de laatste jaren zijn de regels steeds meer aangescherpt en neemt het aandeel van de aanschafbelasting dus weer toe. Ook de populariteit van SUV's kan niet worden onderschat in dit kader. Auto's in deze categorie stoten niet alleen meer CO2 uit dan hun lagere broertjes, maar zijn ook voor belastingen al duurder. Gemiddeld kost een SUV met een geel Nederlands kenteken €41.000.

Als we kijken naar omzet per merk, dan valt op dat BMW na marktleider Volkswagen op de tweede plek staat. Het merk uit München haalde in het eerste kwartaal een omzet van €400 miljoen en noteert een gemiddelde nieuwwaarde van maar liefst €62.100. Volkswagen wist in dezelfde periode €500 miljoen om te zetten. Opel volgt met €289 miljoen en Mercedes staat met €273 miljoen op plaats 4.