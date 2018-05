Conferentie op 1 juni 'Nederland is ideaal voor waterstof'

Op 1 juni vindt in Den Haag een conferentie plaats met de naam ‘Nederland Waterstofland’. Ons land is volgens de organiserende partijen bij uitstek geschikt voor het gebruik van zogenaamde ‘groene’ waterstof.

De conferentie wordt georganiseerd door Netbeheer Nederland, werkgeversorganisatie VNO-NCW en TKI Nieuw Gas, dat innovaties op energiegebied wil stimuleren. Behalve de bij deze en andere organisaties betrokken experts zal minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het woord voeren over de toekomstige rol van waterstof in de Nederlandse energievoorziening, die natuurlijk zeker ook voor de autobranche van belang is.

De organisatie denkt dat Nederland de perfecte uitgangspositie heeft voor de inzet van waterstof. VNO-NCW schrijft op haar website: "Fossiele brandstoffen maken plaats voor wind- en zonne-energie. Maar hoe zorgen we dat die nieuwe energiebronnen altijd op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn? Groene waterstof, gemaakt van water en van duurzaam opgewekte elektriciteit, is daarvoor een oplossing. Met groene waterstof geven we de toepassing van duurzame energie een enorme impuls en leveren we een flinke bijdrage aan het Klimaatakkoord. Nederland heeft – met zijn innovatiekracht én zijn bestaande gasnetten – een perfecte uitgangspositie om uit te groeien tot de internationale waterstof-hub." Daarnaast zou de transitie naar waterstof vooral voor Noord-Nederland economische kansen bieden, nu het einde van de gaswinning daar in zicht is.

Het gebruik van waterstof in auto's wordt niet door iedere autofabrikant op grote schaal omarmd. Honda, Hyundai en Toyota zijn de opvallendste spelers de wereld van brandstofcel-auto's. Honda heeft de Clarity Fuel Cell, Hyundai presenteerde onlangs de Nexo en bij Toyota staat de Mirai in de showroom. Van laatstgenoemde werd bovendien onlangs duidelijk dat het werkt aan een nieuwe fabriek voor de productie van brandstofcellen, zodat die op grotere schaal kunnen worden toegepast.