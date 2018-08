2030: 54 keer zoveel laadpalen Nederland Europese nummer één met laadpalen

Nederland heeft van alle Europese landen de meeste openbare laadpalen voor elektrische auto's. Van alle publieke laadpunten in Europa staat 28,1 procent in ons land. In 2030 moeten het er echter 54 keer zoveel zijn.

In totaal telt Nederland 122 duizend laadpalen, waarvan er 32.875 op openbare plaatsen te vinden zijn. Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging. Tussen januari 2010 en juni 2018 is het totale aantal laadpalen van 400 naar 122.036 explosief gestegen. De groei van laadinfrastructuur is volgens Rai vooral te danken aan de fiscale stimulering van geëlektrificeerde auto's. In totaal rijden nu 122.305 auto's met een stekker rond, waarvan 93.168 PHEV's en 29.119 volledig elektrische auto's, waarbij de populariteit verschuift van PHEV's naar volelektrische auto's. Sinds een piek in 2015 met 39.763 nieuw geregistreerde PHEV's, daalde het aantal naar 1.100 stuks in de eerste zes maanden van dit jaar. De volledig elektrische auto wint echter zieltjes: vorig jaar verschenen in totaal 7.958 nieuwe elektrische auto's op de Nederlandse wegen, dat aantal werd in de eerste zes maanden van dit jaar al overschreden. RAI Vereniging verwacht dan ook dat dit jaar circa 15.000 nieuwe elektrische auto's de showroom verlaten.

Met bijna 33 duizend publieke laadpunten staat Nederland niet alleen relatief, maar ook in absolute zin bovenaan de Europese ranking. Het veel grotere Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië volgen met respectievelijk 25.241, 16.311 en 14.256 openbare laadstations. In het regeerakkoord is de ambitie opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto's emissieloos zijn. Het aantal publieke laadpunten moet dan ook stijgen naar een totaal van zo'n 1,8 miljoen stuks. Het aantal snelladers moet van 750 naar 1.500 in 2030 toenemen.