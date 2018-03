Volgende stap: proefproductie Nanoflowcell noemt techniek productierijp

Goed nieuws uit Liechtenstein: NanoFlowcell noemt z’n innovatieve flow-batteries productierijp en is klaar om dat aan te tonen. Niet alleen de proefproductie van accu’s, maar ook die van complete auto’s moet binnenkort op gang komen.

Nanoflowcell dankt z'n naam en bestaansrecht aan innovatieve 'flow-batteries', een accu waarbij positief en negatief geladen vloeibaar elektrolyt uit een externe tank door de batterijen stroomt, waardoor elektriciteit wordt gegenereerd. Volgens de ontwikkelaars moet dat voor een aanmerkelijk grotere stroomopbrengst en dus een dito actieradius zorgen, een punt dat onder meer is aangetoond door 1.401 km af te leggen op één acculading met de kleinste van de twee auto's van het merk, de Quantino. De veelbelovende techniek is echter niet primair voor eigen auto's bedoeld, maar juist ook voor verkoop aan andere fabrikanten. Die worden niet alleen in de autowereld gezocht, want Nanoflowcell ziet ook toepassingen in de niet-mobiele stroomopslag.

Om te demonstreren dat de bijzondere accu's geschikt zijn voor serieproductie, wil Nanoflowcell in samenwerking met andere bedrijven een proeffaciliteit op poten zetten. Daar moet op grote schaal elektrolyt worden geproduceerd, tot wel twee miljoen liter per dag. Deze fabriek moet als een blauwdruk dienen voor andere productiefaciliteiten overal op de wereld.

Op autogebied is Nanoflowcell al even ambitieus. Hoewel de productie van de Quant en de Quantino zoals gezegd niet het hoofddoel van het bedrijf is, ziet Nanoflowcell het wel als een goede manier om de innovaties van het bedrijf verder onder de aandacht te brengen. Daarom wil Nanoflowcell ook de auto's gaan produceren, zij het aanvankelijk op kleine schaal. Via zogenaamde 'knock-down-kits', een soort bouwpakketten, moeten partnerbedrijven in staat worden gesteld om de beide modellen te bouwen. Bij de Quant gaat het aanvankelijk om 500 exemplaren, maar voor de Quantino zouden al 25.000 orders zijn geplaatst. Van beide auto's mag op dit moment tenminste een exemplaar legaal de openbare weg op in Europa. De productie moet niet alleen aantonen dat het mogelijk is om de nieuwe batterijsoort in grote hoeveelheden en met een stabiele kwaliteitsgraad te maken, maar dient tevens om de processen die daarbij komen kijken en de producten zelf verder te stroomlijnen en uit te ontwikkelen.

Nanoflowcell kwam in 2014 voor het eerst in beeld met de bijzondere Quant e-Sportlimousine. Sindsdien is de techniek steeds verder ontwikkeld en verschenen regelmatig nieuwe versies van die Quant ten tonele. Ook maakten we kennis met de Quantino. Behalve door z'n bijzondere designs en batterijen is het bedrijf uit Liechtenstein bekend van z'n spraakmakende CEO Nunzio La Vechhia.