Naast Zandvoort ook TT Circuit geschikt voor F1 Volgend onderzoek biedt uitkomst

Voor Max Verstappen is er naast Zandvoort een tweede optie gekomen voor een eventueel nationaal feest. Er wordt namelijk onderzocht of ook het TT Circuit in Assen geschikt is voor de Formule 1-Grand Prix. De FIA is in principe al van mening dat het circuit daarvoor kan worden gebruikt.

Dat laat het Dagblad van het Noorden weten. Morgen worden alle bevindingen van het hoofd van de autosporttak FIA officieel gepresenteerd. Het circuit in Assen, dat we nu vooral kennen van de motorsport, is volgens de FIA geschikt bevonden voor de Formule 1. Daarvoor moeten er wel veel dingen worden aangepast. Nu wordt er onderzoek gedaan naar hoeveel dat eventueel zou gaan kosten. De uitkomsten van dit onderzoek helpen de beleidsbepalers van het TT Circuit met de beslissing om vervolgstappen te ondernemen. Naast de hoogte van de kosten is het voor het bestuur van de stichting die het TT Circuit exploiteert belangrijk dat het bruikbaar blijft voor de motorsport.

Eerder dit jaar werd bekend dat ook het circuit van Zandvoort geschikt is voor een Formule 1-Grand Prix. Prins Bernhard van Oranje-Nassau, mede-eigenaar van het circuit, liet echter wel weten dat de kosten voor de aanpassingen hoog zullen zijn en het daarmee een 'financiële megaklus' is. Alleen al voor het binnenhalen van de Grand Prix moet vermoedelijk 20 miljoen euro worden betaald aan Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1. Daarnaast trekt een wedstrijd ongeveer 125.000 toeschouwers per dag, in totaal 250.000 in een raceweekeinde. Daarvoor zijn ook investeringen nodig. Hoe hoog die investeringen voor het TT Circuit in Assen worden, horen we snel.