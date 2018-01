Slideshow

Naakte neus: front Ram 1500 in beeld Reuring in land der pick-ups

De Amerikaanse automarkt wacht met enige nervositeit op de komst van een nieuwe generatie Ram 1500. Vandaag is het front van de nieuwe pick-up volledig in beeld verschenen.

Er gaat veel geneuren op de in de Verenigde Staten intens belangrijke pick-upmarkt. Chevrolet lanceert spoedig een nieuwe generatie van de Silverado, GMC komt derhalve met een volledig nieuwe versie van zijn aan die pick-up gerelateerde Sierra en het is Fiat Chrysler Automobiles dat een nieuwe Ram 1500 in het vat heeft zitten. Die auto is al eens in camouflagetrim opgedoken en nu is de complete neus zonder plakkers te zien.

FCA geeft de nieuw Ram 1500 een beduidend hoekiger voorkomen. De nieuwe van led-techniek voorziene koplampunits zijn duidelijk zichtbaar en ook de van inzetstukken uitgeruste grille is helemaal zichtbaar. Zeer waarschijnlijk past FCA aluminium toe voor diverse plaatwerkdelen, waaronder de motorkap en de achterklep. Daarmee volgt het concern de stappen die Ford eerder met zijn F-150 heeft gezet. Ook Chevrolet maakt bij de nieuwe generatie Silverado veelvuldig gebruik van aluminum om gewicht te besparen.

Een onthulling verwachten we later deze maand in Detroit.