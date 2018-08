Na Gio Ponti's schets eindelijk in het echt Na 65 jaar: hier is de 'Linea Diamante'

Soms duurt het even voor een auto van de tekentafel in het echt gepresenteerd wordt, maar deze auto slaat alles. In 1953 schetste architect Gio Ponti deze 'Linea Diamante' namelijk al. 65 jaar later is er eindelijk nieuw leven in het revolutionaire ontwerp geblazen.

Gebouwen als de Pirelli Tower in Milaan en de Bijenkorf in Eindhoven kwamen vorige eeuw van de hand van ontwerper Gio Ponti (1891-1979). In 1928 richtte de Italiaan het architectentijdschrift Domus op, dat dit jaar zijn 90-jarige jubileum viert. Als culturele partner van het auto-evenement Grand Basel krijgt het tijdschrift een eerbetoon: een maquette van Ponti's Linea Diamante zal op ware grootte op de beursvloer staan. Oorspronkelijk ontworpen met de Alfa Romeo 1900 sedan als basis, werd het ontwerp destijds door Fiat afgewezen. Ponti wilde in 1953 een auto ontwikkelen op basis van ideeën die nooit eerder in de auto-industrie waren gebruikt. De aërodynamische druppelvorm die als basis gold, maakte snel plaats voor de meer hoekige Linea Diamante. Het ontwerp bleek te getuigen van een vooruitziende blik, want decennia later gebruikten veel ontwerpers de ideeën van Ponti.

Het ontwerp is nooit verder gekomen dan een schaalmodel van 1:10. Van 6 tot 9 juli staat de maquette op ware grootte op de beursvloer van de Grand Basel in Zwitserland. Later tikt de beurs ook nog Miami Beach (22 tot 24 februari 2019) en Hong Kong (mei 2019) aan. Bij de beurs staat het ontwerp van auto's van vroeger tot in de toekomst centraal.