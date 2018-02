Slideshow

Mysterieuze Porsche 911 duikt op Is dit de nieuwe 911?

Op internet zijn foto's opgedoken van een kanariegele 911. Het lijkt echter te gaan om de volledig nieuwe generatie 911!

Op Instagram is deze afbeelding verschenen van een gele 911 met een opvallend afwijkende bilpartij. Als we de foto naast een van de vele spionagefoto's van de volgende generatie 911 leggen, dan lijkt het er sterk op dat het gele exemplaar zijn stickers is verloren. De foto is volgens de locatieaanduiding op Instagramgemaakt in het Porsche Zentrum Augsburg.

De nieuwe generatie 911 krijgt een doorlopende strip verlichting aan de achterzijde, iets wat we ook op de testexemplaren zagen. De Panamera en Cayenne hebben deze verlichtingstrip al. De uitklapbare achterspoiler is goed zichtbaar en achterop het ventilatierooster lijkt een derde remlicht geplaatst. Op eerdere spionagefoto's was dit onderdeel nog afgeplakt.

Porsche voorziet de meeste 911-smaken net als nu van een turbomotor. Aanvankelijk verschijnen de Carrera en Carrera S op de markt, gevolgd door steeds snellere smaken. Een Turbo, Turbo S, GT3 en GT3 RS zitten natuurlijk in het vat, maar reken op een reeks extra 911-variaties, zoals de T, R en misschien wel de GT2. In Genève wordt nog de vernieuwde 911 GT3 RS van de huidige generatie gepresenteerd. Een onthulling van de nieuwe 911 staat na Genève gepland.

Porsche Nederland wil logischerwijs niets zeggen over de foto.