Mercedes-AMG verkoopt aandelen MV Agusta Motorenfabrikant weer op eigen benen

Motorenfabrikant MV Agusta meldt dat diens moederbedrijf MV Holding weer volledig in bezit is van het complete aandelenpakket. Onlangs nam de holding het minderheidsbelang van 25 procent dat Mercedes-AMG in MV Agusta had over.

MV Holding, een holding in bezit van Giovanni Castiglioni en de Russische familie Sardarov, mag zich nu eigenaar van de volledige aandelenpakket van MV Agusta noemen. Het bedrijf heeft het minderheidsbelang van 25 procent dat Mercedes-AMG sinds 2014 in MV Agusta had voor een niet nader genoemd bedrag overgenomen. In 2014 was Mercedes-AMG's 25 procent goed voor een bedrag van zo'n 30 miljoen euro.

Vorig jaar kwam aan het licht dat MV Agusta het financieel niet helemaal op orde had. Het bedrijf zou een schuld van enige tientallen miljoenen euro's hebben. Inmiddels lijken de financiën na een grondige herstructurering weer op orde. Volgens de motorenfabrikant zelf heeft het dat onder andere te danken aan het succes van de Dragster 800 RR.