MSO toont speciale McLaren 720S in Dubai Al goud wat blinkt

McLaren Special Operations, kortweg MSO, heeft zich veelvuldig beziggehouden met de 650S en 675LT. Nu houdt de afdeling zich vooral bezig met de nieuwe 720S, getuige deze speciale Dubai-editie.

De speciaal voor de Dubai International Motor Show gebouwde 720S is niet eens de eerste MSO-versie van het verse model, want die eer gaat naar de eerder getoonde 'Velocity'. Net als die auto beschikt deze 720S over goudkleurige wielen, al lijken die hier nog meer te glimmen. 'Goud' is, niet geheel verrassend voor een auto voor de emiraten, een belangrijk thema bij de speciale 720. De auto is in de basis zijdeglans zwart, maar het duistere koetswerks wordt geregeld onderbroken door goudkleurige details. Daarbij is heus niet alleen maar verf gebruikt, want het hitteschild van deze 720S is daadwerkelijk van goud. Precies zoals de legendarische F1 dat ook had. Op de imposante, uitklapbare achterspoiler staat in goudkleurige letters een quote van oprichter Bruce McLaren: 'Life is measured in achievement, not in years alone'. Voor de gelegenheid is het in het Arabisch aangebracht, de letters moeten daarnaast de skyline van Dubai weergeven.

Ook het interieur is vergeven van de goudkleurige details. Daarnaast speelt carbon een grote rol. Het sturwiel, bijvoorbeeld, is grotendeels opgetrokken uit dat lichtgewicht materiaal, terwijl de schakelflippers weer van 'goud' zijn. Een plaatje met daarop '1 of 1' herinnert de gelukkige eigenaar eraan dat hij met een uniek stuk onderweg is. MSO heeft zich niet met de techniek bemoeid, maar dat heeft de 720 pk sterke McLaren ook niet bepaald nodig.