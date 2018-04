Moderne turbomotor volgt MPM PS160 gearriveerd in Benelux

Op kleine schaal is vanuit het Drentse Eelde en België begonnen met de introductie van de MPM 160. Het sportief gelijnde vierdeurscoupéetje heeft al een bijzonder leven achter de rug en opereert op papier in een onontgonnen deel van de markt.

De auto die nu bekend is onder de naam MPM PS 160 begon zijn leven in 2013 in Rusland als Tagaz Aquila. Nadat de makers daarvan failliet waren verklaard, kocht het Franse MPM Motors de restanten op om de Aquila, nu omgedoopt tot PS160, klaar te stomen voor de Europese markt. Het idee achter de auto is op papier in elk geval sympathiek: de PS160 moet de looks van veel duurdere en snellere vier- en vijfdeurscoupés beschikbaar maken voor minder bedeelden en kent een bijzonder lage vanafprijs, een dito gewicht en bewezen techniek.

1.000 per jaar

De auto van MPM wordt in Parijs in elkaar geschroefd en is sinds kort ook in Nederland te bewonderen. Garage Caspers uit het Drentse Eelde biedt een exemplaar aan en maakt zich op om in de toekomst meer auto's van de nieuwkomer te verkopen, al gaat dat niet volgens het traditionele model met dealers en importeurs. Coen Caspers benadrukt dat de fabriek zich direct bemoeit met alle verkopen, maar hoopt wel als distributeur op te treden. "Op dit moment worden er zo'n 1.000 stuks per jaar gemaakt, vanuit Eelde hopen wij een deel daarvan in Noord-Nederland te verkopen", legt hij uit. Caspers pakt de zaken serieus aan: "Er was al een Franstalige folder en een Vlaams exemplaar, maar wij hebben nu ook een Nederlandse brochure. De komst van deze auto is nog niet zo lang bekend, maar toch zijn er al enkele tientallen geïnteresseerden." Die mensen zouden normaliter interesse hebben in heel wat alledaagsere auto's: "Je moet de PS160 zien als een alternatief voor bijvoorbeeld een Renault Clio of Peugeot 208, maar dan met een sportieve, echt afwijkende koets. Dat is niet alleen leuk voor particuliere kopers, maar bijvoorbeeld ook voor bedrijven die een promotievoertuig zoeken."

1.2 THP

In de basis is een MPM PS160 inderdaad heel voordelig. Inclusief btw kost de auto niet meer dan € 9.990, maar een heikel punt voor de verkoop in Nederland is natuurlijk de bpm. Dankzij de wat ouderwetse, turboloze 1.6 van Mitsubishi pakt die torenhoog uit. Dat erkent ook Patrick Asmus, de Belgische ondernemer achter het plan om de auto naar de Benelux te halen. "Met de huidige motor stoot de auto 158 gram CO2 uit, waardoor de bpm volgens analisten op € 11.677 uitkomt. Daarmee kost de auto op dit moment dus zo'n € 22.000." Er is echter hoop: "Officieel is er nog niets over bekend, maar er wordt gewerkt aan een versie met een moderne 1.2 THP-motor van PSA. Die zou niet alleen meer vermogen hebben en dus sneller zijn dan de huidige variant, maar vooral aanzienlijk zuiniger en dus goedkoper. Ook hybride en elektrische versies worden overwogen, maar dat duurt zeker nog tot 2019."

Geen opties

Asmus onderstreept wel dat de PS160 een budgetvoertuig is. "De auto heeft sportieve looks, maar is zeker geen sportauto". Het wulpse koetswerk is opgetrokken uit composietmateriaal rond een buizenframe en is 4.684 mm lang, 1.860 mm breed en 1.383 mm hoog. De prijslijst van de 1.225 kg wegende auto is bijzonder overzichtelijk: er is vooralsnog één motor, die altijd wordt gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De optielijst bestaat uit niets meer dan kleuren en lichtmetalen wielen, maar op de standaarduitrusting is niet beknibbeld. 18-inch lichtmetaal, uiterst sportief ogende kuipstoelen, een radio met moderne functies, elektrische ramen rondom en airco zijn standaard.