Contractuele problemen met toeleverancier Morgen 3 Wheeler 'EV3' in de ijskast

De in 2016 voor het eerst getoonde volledig elektrische Morgan 3 Wheeler gaat het productiestadium helaas niet halen.

Morgan presenteerde in 2016 tijdens de Autosalon van Geneve de EV3, een volledig elektrische versie van de 3 Wheeler die de boeken in zou gaan als het eerste elektrische productiemodel van het bijzondere Engelse merk. Uit berichtgeving van het Engelse Autocar, dat gesproken heeft met Morgan-directeur Steve Morris, blijkt dat die auto nu in de ijskast is gezet.

Volgens Morris is de leverancier die de elektrische aandrijflijn zou leveren, niet in staat "[...]

om zich te houden aan de in het contract vastgestelde voorwaarden voorwaarden van het project". Die leverancier is Frazer-Nash Energy Solution, een deels bekende naam waaronder in het Verenigd Koninkrijk in het verleden auto's onder verschenen.

De EV3 is nog niet afgeschoten. Volgens Morris wordt opnieuw gekeken naar hoe de auto in productie kan gaan.

De dankzij de aanwezigheid van koolstofvezel-composieten slechts 500 kilo wegende driewieler kreeg een 20 kWh groot accupakket die de Morgan een actieradius van 240 kilometer geeft. De elektromotor is 62 pk sterk. Dat klinkt niet veel, meet het is voldoende om de elektrische Brit in 9 tellen aan een snelheid van 100 km/h te helpen. Zijn topsnelheid ligt volgens Morgan 'boven de 145 km/h'. Het is nog niet exact bekend wanneer hij op de markt verschijnt.