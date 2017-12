Slideshow

Morgan werkt samen met Frazer-Nash voor EV EV3 volgend jaar in productie

Morgan gaat de samenwerking aan met Frazer-Nash Energy Solutions, een specialist in elektrische aandrijflijnen. De deal moet ervoor zorgen dat de elektrische EV3 volgend jaar in productie gaat.

Onder de naam Frazer-Nash kwamen in het Verenigd Koninkrijk ooit auto's ter wereld, maar tegenwoordig schuilt achter deze klinkende naam een specialist in EV's en accupakketten. Het bedrijf zal Morgan bijstaan in het productieklaar maken van de EV3. Een conceptversie daarvan werd begin vorig jaar gepresenteerd. Toen was al duidelijk dat de bijzondere EV in productie zou gaan, alleen wisten we nog niet wanneer het zover zou zijn. Inmiddels is er wel een concreet doel: volgend jaar moeten de eerste elektrische Morgans op de weg verschijnen. Frazer-Nash gaat onder meer bijdragen aan de accu's en verzorgt een snellaadsysteem.

De '3' in EV3 slaat op het feit dat de auto, net als het model met de toepasselijke naam '3-Wheeler' en de allereerste Morgans, een driewieler is. Het model combineert klassieke elementen als vrijstaande lichtunits en spaakwielen met een vormgeving die hier en daar op een moderne twist te betrappen is, wat een erg bijzonder en onmiskenbaar Brits eindresultaat oplevert. De EV3 moet een actieradius van bijna 200 kilometer krijgen en zal volgens Morgan door zijn lage zwaartepunt en een stevige acceleratie net zoveel sensatie bieden als zijn benzinegestookte evenknie.