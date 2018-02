Slideshow

Morgan teaset Plus 8 50th Anniversary Edition Laatste Morgan met turboloze V8.

Morgan heeft de teasersmaak te pakken en vuurt vandaag een aantal afbeeldingen af van de Plus 8 50th Anniversary Edition.

Morgan laat weten dat het de 50th Anniversary Special Edition - heel toepasselijk - in een oplage van vijftig stuks gaat produceren.

De Morgan is blauw gespoten, een verwijzing naar de eerste Plus 8 die de fabrikant ooit bouwde, en is her en der voorzien van gele details. Morgan laat weten dat deze feestelijke Plus 8 de laatste Morgan met een atmosferische V8 zal zijn.

De Plus 8, zo geheten vanwege de V8 in de lange neus, verscheen in 1968 voor het eerst op de markt en verdween in 2004. In die periode zijn er zo'n 6.000 exemplaren gebouwd. In 2012 werd de productie van de bredere Morgan weer aangeslingerd. De huidige Plus 8 heeft een 4,8-liter V8 van BMW als krachtcentrale. Die achtcilinder weet wel raad met de 1.100 kilo wegende Plus 8. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in 4,5 tellen af te leggen. Zijn topsnelheid ligt op 250 km/h. In 1968 lag er geen BMW-, maar een Rover-V8 onder de kap.