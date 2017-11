Slideshow

Mogelijke Chevrolet Bolt-cross-over gesnapt Productieversie FNR-X in beeld

In een presentatie van General Motors is een afbeelding opgedoken van wat zomaar een compacte elektrische cross-over zou kunnen zijn.

Gisteren sprak Marry Barra, CEO van General Motors, tijdens de Barclays Global Automotive Conference, een conferentie waar natuurlijk een fraaie presentatie over GM bij werd getoond. Op een van de pagina's laat General Motors weten dat het in 2020 twee compacte cross-overs op de markt brengt die op het platform van de Bolt staan, een auto die wij beter kennen als de Opel Ampera-e.

General Motors laat direct een afbeelding van een van de twee nieuwkomers zien. Het lijkt er sterk op dat we hier te maken hebben met een cross-over die enigszins geïnspireerd is op de FNR-X Concept die eerder dit jaar in China werd gepresenteerd. Of de auto daadwerkelijk in deze vorm op de markt komt, is natuurlijk nog niet helemaal zeker. De koplampunits doen enigszins denken aan de exemplaren die Buick doorgaans gebruikt, terwijl de manier waarop de C-stijl is getekend weer typisch Chevrolet Bolt is.

General Motors laat verder weten dat het in 2021 een volledig nieuw platform op de markt brengt, een modulaire basis die over het gehele concern wordt uitgerold. Het platform moet tevens geschikt zijn voor elektrificatie en zal hand in hand gaan met de introductie van nieuwe accutechniek.