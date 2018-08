Goed nieuws voor de Challenger? Mogelijk deze week handelsdeal VS en Canada

De Amerikaanse regering verwacht snel ook met Canada een akkoord te sluiten over een nieuw handelsverdrag. Minister Steven Mnuchin van Financiën denkt dat een deal met de noorderburen nog deze week mogelijk is, laat hij weten aan zakenzender CNBC. De afspraken hebben vooral betrekking op de auto-industrie.

De Verenigde Staten sloten maandag al een overeenkomst met Mexico over vrijhandel. De nieuwe afspraken spitsen zich vooral toe op nieuwe regels voor de auto-industrie. In de onderhandelingen met Canada verwacht Mnuchin geen grote knelpunten. Mochten de handelsgesprekken toch klappen, dan blijven de afspraken tussen de VS en Mexico gewoon staan.

De VS, Mexico en Canada vormen sinds de jaren negentig het vrijhandelsblok NAFTA. President Donald Trump eiste aanpassingen aan het vrijhandelsverdrag, omdat hij vond dat de bestaande afspraken de belangen van de VS te weinig dienden.

Met Mexico is inmiddels afgesproken dat auto's die voor 75 procent in één van beide landen zijn gemaakt bestaan, zijn gevrijwaard van importheffingen. Dat was onder de oude afspraken 62,5 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over het loon van de mensen die de auto's bouwen, dat in veel gevallen flink moet stijgen. Meteen na het afronden van die deal was al duidelijk dat de afspraken tussen de VS en Mexico veel druk zouden leggen op Canada, dat immers onder de bestaande overeenkomst een van de deelnemende landen is.

Onder de Amerikaanse auto's die in Canada worden geproduceerd, bevinden zich ook de spraakmakende Dodges Charger en Challenger (afbeelding).