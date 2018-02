Slideshow

Moderne Isetta: Microlino Eerste afleveringen dit jaar

In 2016 presenteerde het Zwitserse Micro Mobility Systems een concept-car met de naam Microlino, een klein elektrisch autootje in de geest van de klassieke BMW Isetta. Dit jaar schittert de productieversie op de beurs.

Het ontwerp van de Mircolino is overduidelijk gebaseerd op dat van de Isetta, waarbij zelfs de markante deur aan de voorzijde is overgeheveld. Toch doet Micro Mobility geen geforceerde poging om een replica te maken en is de auto rondom op een moderne manier afgewerkt. Ledverlichting en een fraai vouwdak maken het feest compleet. De Microlino is meer een stadsvervoermiddel dan een echte auto en beschikt over een elektrische aandrijflijn met een accupakket van 8 of 14,4 kWh. Het sprintje van 0 naar 50 km/h moet in zo'n 5 seconden achter de rug zijn, de topsnelheid ligt op 90 km/h en wie daar niet in de buurt komt, moet een bereik van 120 (8 kWh) of 215 km kunnen halen.

Behalve op de beursvloer van Genève kun je de Microlino later dit jaar ook in de straten van Zürich of München tegenkomen, want de eerste afleveringen staan voor het voorjaar en de zomer van dit jaar gepland. De Microlino is verkrijgbaar in de kleuren blauw, rood, oranje, mintgroen en grijs, waarbij het dak altijd wit is. Ook volledig wit en volledig zwart behoren tot de mogelijkheden.