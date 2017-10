Slideshow

Modeljaarupdate voor Mazda MX-5 Op detailniveau verfijnd

In Tokio trekt Mazda met de Kai Concept en Vision Coupé Concept de nodige aandacht naar zich toe, maar het merk heeft meer nieuws meegebracht. Zo ondergaan zowel de MX-5 als de MX-5 RF een modeljaarupdate.

Zoals bij een modeljaarupdate gebruikelijk is, zijn de wijzigingen die Mazda doorvoert op de MX-5 en MX-5 RF zeer bescheiden te noemen. Mazda voegt de kleuren Soul Red Crystal, Eternal Blue en Snowflake White Pearl toe aan het kleurenpallet van de twee modellen. Straks is ook de reguliere MX-5 te krijgen in de kleur Machine Grey, een lak die voorheen was voorbehouden aan de RF. Tevens brengt Mazda een versie met een rode stoffen kap een een met nappaleer bekleed interieur op de markt. De RF komt op zijn beurt beschikbaar met een in twee tinten zwart uitgevoerd klapdak.

Mazda belooft verder dat het onderstel opnieuw is afgesteld en dat ook de stuurbekrachtiging onder de loep is genomen. Daarnaast moet de auto minder rijgeluiden doorgeven. Daar houdt het overigens niet bij op. Alle MX-5's met 2.0 Skyactiv-G én een handbak zijn nu standaard voorzien van i-Stop (start-stopsysteem) en i-Eloop, een regeneratief remsysteem. Op de optielijst verschijnen vanaf modeljaar 2018 adaptieve led-koplampen. Prijzen volgen in een later stadium.