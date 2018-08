Alle motoren klaar voor Euro 6d-Temp Modeljaarupdate voor Hyundai i30

Hyundai voert een modeljaarupdate door op de i30. De motoren zijn klaargestoomd voor de vanaf 1 september geldende Euro 6d-Temp-uitstootnorm.

Hyundai meldt trots dat alle motoren waarmee het de i30 aanbiedt, voldoen aan de Euro 6d-Temp-uitstootnorm. Daarnaast profiteren alle dieselmotoren van SCR-techniek (AdBlue). We schrijven 'dieselmotoren', omdat in onder andere Duitsland ook een 95 pk en 136 pk sterke versie van dezelfde 1.6 CRDi wordt geleverd in de i30 Hatchback en Wagon. In Nederland levert Hyundai alleen de 1.6 CRDi met 110 pk in de i30,

Tevens voert Hyundai een kleine wijziging door aan het uiterlijk van de i30 Hatchback. Deze krijgt nu dezelfde voorbumper als de een klein jaar na de hatchbackversie onthulde i30 Fastback. Beeldmateriaal van deze vernieuwde i30 Hatchback hebben we nog niet, vandaar dat de openingsplaat van dit artikel de voorzijde van de i30 Fastback laat zien.

In Duitsland levert Hyundai de i30 Fastback voortaan ook met de 136 pk sterke variant van de 1,6-liter grote CRDi-dieselmotor. Die krachtbron leverde Hyundai bij onze oosterburen al in zowel de i30 Hatchback als de Wagon. In Nederland zijn die twee varianten op dieselvlak alleen met de 110 pk sterke 1.6 CRDi te krijgen. Of de 136 pk sterke 1.6 CRDi dus ook bij ons in de i30 Fastback komt te liggen, valt nog te bezien. We zijn in afwachting van een reactie van Hyundai Nederland. Meer informatie volgt spoedig.