Modeljaarupdate voor Honda Civic

De Honda Civic Sedan en hier niet leverbare Coupé krijgen in de Verenigde Staten alvast een modeljaarupdate. Op termijn staat de opgefriste Civic Sedan ook bij de Europese dealers.

Het is september 2015 als Honda het doek trekt van de tiende generatie van de Civic, een auto die als Civic Sedan in de Verenigde Staten debuteerde. Kort na de onthulling van de sedanversie werd de Civic-familie uitgebreid met een nieuwe Civic Coupé, een auto die in Europa niet leverbaar zou worden. Het zou nog tot eind 2016 duren alvorens de Civic Sedan in Europese trim werd getoond. Omdat de Amerikanen de auto eerder kregen, acht Honda de tijd rijp voor een modeljaarupdate voor de Noord-Amerikaanse Civic Sedan (en Coupé). Op termijn zullen zowel de Europese Civic Sedan als Civic Hatchback vergelijkbare wijzigingen ondergaan.

Wereldschokkend zijn de aanpassingen logischerwijs niet. De Civic krijgt een nieuwe voorbumper en ook de grille wordt iets aangepast. De voorheen zilverkleurige strook in de grille is voortaan uitgevoerd in het zwart. Daarnaast geeft Honda de Civic een stel zilverkleurige accenten mee. Tevens zijn de koplampen iets aangescherpt, maar daarvoor moet je minstens drie keer kijken. Honda zegt dat het verder chroomkleurige accenten toepast in de achterbumper van de Civic Sedan, maar daar krijgen we nog geen beeldmateriaal van te zien.

Honda levert zowel de Civic Sedan als Coupé in een stel nieuwe uitvoeringen op de Amerikaanse markt, uitvoeringen die veranderingen aanbrengen in standaarduitrusting en de uiterlijke aankleding van de auto. Informatie voor de Europese markt verwachten we pas in een later stadium.