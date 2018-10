MX-5 verkleed als Corvette Mitsuoka voegt Rock Star aan line-up toe

Het knotsgekke Japanse Mitsuoka kennen we van auto's als de Viewt en de Oroch en nu heeft het merk een nieuw model aan zijn line-up toegevoegd: de Rock Star.

Mitsuoka bracht ons de afgelopen jaren opmerkelijke en eigenzinnige creaties als de Viewt, in feite een Nissan Micra die is vermond als Jaguar Mk 2. De kleine fabrikant had tot voor kort de wel heel opmerkelijk gelijnde Orochi op de menukaart staan en levert momenteel alleen nog de al genoemde Viewt, de Ryugi, de Viewt Cutie Hatchback en de Himiko. Die laatste is in de basis een Mazda MX-5 die de koets draagt van een klassieke roadster. Mitsuoka komt nu met een nieuwe telg op de proppen, de Rock Star.

Net als de Himiko is de Rock Star in de basis een Mazda MX-5 van de huidige generatie, maar dat zou je niet zeggen als je de auto zo ziet staan. De Rock Star is namelijk een MX-5 die zijn best doet op een Chevrolet Corvette Convertible (C2) te lijken. Daar slaagt de kleine dakloze Mazda overigens best aardig in.

De auto krijgt een compleet nieuwe voorzijde aangemeten, heeft nu ronde koplampen, ronde achterlichtjes en is rondom voorzien van chroomkleurige bumpers. De motorkap is compleet nieuw en ook de voor- en achterschermen lijken af te wijken van de standaardexemplaren. Het interieur is dan weer niet aangepast. Van motorische aanpassingen is geen sprake.