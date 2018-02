Slideshow

Mitsuoka presenteert nieuwe Himiko Retro-MX-5 met nieuwe basis

In 2008 presenteerde het immer spraakmakende Mitsuoka de Himiko, een klassiek ogende roadster op basis van de toenmalige Mazda MX-5. Inmiddels is er alweer even een nieuwe MX-5, die nu als basis mag dienen voor een nieuwe Himiko!

Mitsuoka bracht ons in het verleden onder meer de Viewt, een Jaguar MK2-lookalike op basis van de Nissan Micra. Daarmee toonde het Japanse bedrijf al feilloos aan dat het niet vies is van buitengewoon opvallende creaties. De originele Himoko kwam volgens hetzelfde recept tot stand, al is hier iets minder duidelijk welke klassieker als inspiratiebron diende. De mengelvorm van een Morgan en een klassieke Jaguar XK valt vooral op door zijn ellenlange neus, waarmee de auto bij de eerste aanblik zijn MX-5-genen aardig weet te verhullen.

Wie beter kijkt, ziet echter dat het hele middenstuk, inclusief voorruitomlijsting en portieren, direct zijn overgenomen van de Mazda-donor. Dat gold voor de 'oude' Himiko en het geldt net zo goed voor de nieuwe. Ook het interieur is helemaal Mazda, al zorgt Mitsuoka nog wel voor wat fraaie bekledingsstoffen en een eigen logo. De verschillen tussen de vorige en de nieuwe Himiko beperken zich verder tot wat details. De koplampen komen nog altijd van Mini, maar de dagrijlampen zijn nu in ledvorm gegoten. Ook zijn er opvallende zwarte accenten op voor- en achterzijde en heeft de Himiko nu een stoffen kap, in tegenstelling tot zijn op de hardtop-MX-5 gebaseerde voorganger. Of de Himiko indien gewenst ook op de MX-5 RF kan worden gebaseerd, vermeldt het verhaal niet.

De Mitsuoka Himiko is vooralsnog alleen in Japan leverbaar en heeft een vanafprijs van omgerekend zo'n € 37.000.