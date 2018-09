Uitgesproken design Mitsubishi teast gefacelifte L200

Mitsubishi heeft een eerste teaserafbeelding gepresenteerd van een grondig gefacelifte L200.

Mitsubishi heeft de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt aan een bijgewerkte L200. De huidige generatie van de pick-up, in andere markten ook bekend als de Triton, werd in 2015 in Europese trim aan de wereld voorgesteld en dit jaar wordt de auto vrij ingrijpend gefacelift.

We krijgen alvast een afbeelding te zien waarop de volledig nieuwe snuit van de L200 is te zien. Waar de voorzijde van het huidige model niet erg uitgesproken is, is de voorzijde van de vernieuwde L200 dat duidelijk wel. De pick-up priemt met zijn Mitsubishi-typerende 'Dynamic Shield'-design stukken venijniger dan wereld in dan de L200 die nu bij de dealers staat. De huidige generatie L200 is beschikbaar met een 2,4-liter grote dieselmotor die 154 pk of 181 pk levert.

Mitsubishi laat de lancering van de vernieuwde L200 samenvallen met de veertigste verjaardag van Mitsubishi's pick-ups. In 1978 presenteerde het merk zijn eerste werkpaard in de vorm van de Forte. Anno 2018 heeft Mitsubishi 4,7 miljoen pick-ups verkocht. De L200, die in de vorm van de Fiat Fullback een tweelingbroertje heeft, heeft auto's als de Toyota Hilux en Ford Ranger als directe rivalen.