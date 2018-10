België en Frankrijk binnenkort dieselloos 'Mitsubishi stopt met diesels in personenwagens'

Mitsubishi Motors stopt in Europa op termijn met het aanbieden van dieselmotoren in zijn personenwagens. De pick-uptrucks van het merk blijven nog wel leverbaar met een diesel.

Dat meldt de website Nikkei Asian Review. Mitsubishi is in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk al gestopt met dieselmotoren. Ook in Nederland kunnen al geruime tijd geen dieselauto's meer besteld worden. Volgens de importeur waren dieselauto's recentelijk alleen nog uit voorraad leverbaar. Het laatste exemplaar met een dieselmotor, een Mitsubishi Pajero terreinwagen, is vorige maand verkocht.

Het Japanse markt levert nog wel dieselauto's in landen als België en Frankrijk, maar daar komt volgens Nikkei spoedig een einde aan. Diesel had volgens de website in het eerste kwartaal een aandeel van 30 procent in de verkoop van Mitsubishi. Eerder besloten de Japanse merken Toyota, Nissan en Suzuki al te stoppen met dieselmotoren in Europa. Bentley en Porsche, beiden onderdeel van de Volkswagen Group, namen recentelijk dezelfde beslissing.