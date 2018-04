Helemaal op de cross-over-toer 'Mitsubishi Lancer keert terug als cross-over'

Mitsubishi zet volledig in op SUV’s en zou binnenkort opnieuw een van een ‘laag’ model bekende naam op een hoogpotige plakken. Na de Eclipse zou ook de Lancer hiervoor zijn uitverkoren.

Mitsubishi heeft betere tijden gekend. Het succes van de Outlander was in Nederland niet te missen, maar nu de vraag naar dat model weer is ingestort is er ook in ons land nog maar weinig over van de populariteit van het Japanse merk. In een poging het tij te keren brachten de Japanners eerder de Eclipse Cross, een apart gevormde SUV met de naam van een bekend model uit het verleden. Volgens onze Britse collega's van AutoExpress gaat Mitsubishi dit kunstje herhalen met de typenaam 'Lancer'.

De laatste Lancer werd in 2007 geïntroduceerd en verdween in 2017 van de internationale markt, al ging het model in een heftig gefacelifte vorm nog wel door in China en Taiwan. De hoogste tijd voor een volledig nieuwe opvolger dus, waarvan we in de vorm van de E-volution Concept vorig jaar al een voorproefje zagen. Mitsubishi-baas Briton Trevor Mann is tegenover AutoExpress verre van concreet, maar laat wel doorschemeren dat de opvolger van de Lancer 'niet per sé een een conventionele hatchback' hoeft te zijn. Gezien de recente geschiedenis van Mitsubishi én autoland in het algemeen, ligt een cross-over-achtige dan voor de hand. Nissan toonde in 2007 al aan dat een hatchback (Almera) zich uitstekend door een cross-over (Qashqai) laat vervangen, dus wie weet.