Mitsubishi lanceert driejarig groeiplan 'Drive for Growth' moet omzet 30 procent vergroten

Mitsubishi presenteert een groeiplan waarmee de omzet over drie jaar met meer dan 30 procent moet zijn toegenomen.

'Drive for Growth' noemt Mitsubishi zijn plan voor de komende drie jaar. Het Japanse merk, sinds oktober vorig jaar behorend bij de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie, mikt vooral op groei in de Verenigde Staten, China en Azië. Over drie jaar moet Mitsubishi zijn verkoopaantallen met 40 procent hebben zien toenemen ten opzichte van 2016. Het merk wil jaarlijks 1,3 miljoen auto's verkopen. De omzet moet met 31 procent stijgen tot 2,5 triljoen yen (omgerekend 18,93 miljard euro).

Om zijn doelen te bereiken, spendeert Mitsubishi de komende ruim een miljard euro aan zijn R&D-afdelingen.; In diezelfde periode moet autoland kennismaken met 11 nieuwe modellen, al rekent het merk de reeds geintroduceerde Eclipse Cross ook tot die nieuwkomers. Uiteindelijk moeten vijf modellen van het Mitsu-portfolio verantwoordelijk zijn voor 70 procent van de verkopen van het merk. Daarnaast belooft de fabrikant dat zijn belangrijkste modellen vanaf 2020 ook in geëlektrificeerde vorm beschikbaar komen.

Mitsubishi voorziet uiteindelijk een marktaandeel van zo'n 10 procent in Zuidoost-Azië. Daarvoor moeten de verkopen met 50 procent toenemen tot jaarlijks 310.000. In de Verenigde Staten wil het merk zijn verkoopaantallen met 30 procent laten toenemen tot jaarlijks 130.000 stuks. In China voorziet Mitsubishi een verdubbeling van de verkoopcijfers, daar moeten jaarlijks 220.000 auto's verkocht gaan worden. Voor Europa geeft Mitsubishi een verkoopdoelstelling van tevens 220.000 stuks op.

Het gaat Mitsubishi niet bepaald voor de wind. Vorig jaar kwam het bedrijf in opspraak toen bleek dat het in het thuisland gerommeld had met verbruikscijfers van een reeks modellen, een schandaal dat voor Nissan de poorten opende. Renault-Nissan nam vervolgens een aandeel van 34 procent in het geplaagde bedrijf.