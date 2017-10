Slideshow

Mitsubishi e-Volution gepresenteerd Elektrische voorbode

Na een korte teasercampagne heeft Mitsubishi de e-Volution Concept gepresenteerd.

Eerder gebruikte Mitsubishi de naam Eclipse voor de Eclipse Cross, een relatief compacte SUV die spoedig op de Nederlandse wegen te vinden is. De Japanners trekken nu ook de naam Evolution uit de mottenballen voor deze e-Volution Concept, een studiemodel dat momenteel op de beursvloer van de Tokyo Motor Show staat.

Volgens Mitsubishi laat de auto zien waar het bedrijf de komende jaren naar toe wil werken. Dit nieuwe studiemodel is getekend volgens de nieuwe designstijl Robust & Ingenious, verwacht hier dus enkele details tegen te gaan komen. Het Dynamic Shield-front keert in zekere mate terug. Andere designhighlights zijn een met glas afgedekte grille, de auto is tenslotte elektrisch, en forse luchtinlaten. Zelfs bij de C-stijl is een dergelijke opening te zien. De hexagonale vorm aan de achterzijde is volgens Mitsubishi een verwijzing naar auto's als de Pajero die veelal een reservewiel achterop droegen. In het interieur zijn uiteraard de nodige digitale schermen geplaatst.

De vierwielaangedreven e-Volution wordt aangedreven door drie elektromotoren en het bijbehorende accupakket is in de bodem geplaatst. Op de vooras is één elektromotor geplaatst terwijl twee exemplaren de achteras van aandrijving voorzien. Alle slimme software aan boord schaart Mitsubishi onder de naam AI. Daar hoort tevens een stukje software bij dat de bestuurder adviezen en tips geeft.