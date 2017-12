Slideshow

Missie geslaagd: 70 Bugatti's Chiron geleverd 12 procent van de totale oplage in één jaar

Bugatti klopt zichzelf stevig op de borst en meldt vol trots dat het dit jaar 70 Chirons heeft geleverd.

Bugatti had zich als doel gesteld om dit jaar 70 Chirons af te leveren. In die missie is de autofabrikant geslaagd.

De vloot van 70 Chirons die dit jaar is geleverd, is bijna 12 procent van de totale oplage die Bugatti van de Chiron gaat produceren, aangezien het extreem kostbare model is gelimiteerd tot 500 stuks. 300 van die 500 zijn inmiddels al vergeven. 43 procent van het aantal bestelde Chirons heeft in Europa een koper gevonden. 26 procent wordt uiteindelijk naar Noord-Amerika verscheept en 23 procent zal in het Midden-Oosten op de weg verschijnen. Azië is tot op heden goed voor 8 procent van het aantal orders.

De in het Franse Molsheim gebouwde Chiron rolde aldaar voor het eerst in de herfst van vorig jaar van de band. 2017 is het eerste volle productiejaar van de Veyron-opvolger. In maart dit jaar ontvingen de eerste gefortuneerden hun exemplaren. Ter herinnering: de Chiron is een hypercar die 1.500 pk en 1.600 Nm uit een van vier turbo's voorziene 8,0-liter W16 perst. Met launch control lanceert het gevaarte zich in 2,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid, vooralsnog begrensd, ligt op 420 km/h. Wie 13,6 tellen lang het gaspedaal tegen de bodemplaat drukt, heeft een snelheid van 300 km/h op de klok staan. Het Nederlandse prijskaartje ligt op grofweg 2,5 miljoen euro.