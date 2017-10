Slideshow

Minimale update voor Japanse Toyota Corolla Axio en Fielder weer helemaal fris

Net als bij de Camry het geval is verschilt de Corolla die Toyota in zijn portfolio heeft zitten van markt tot markt. In het thuisland staat generatie 11 al enkele jaren op de prijslijst, een model dat nu weer op detail is aangepast.

Vandaag gluren we weer eens over de grens om te zien wat aldaar te koop is. We brengen een bezoek aan Japan, waar Toyota een kleine update op zijn Corolla doorvoert. Twee jaar geleden onderging de Japanse Corolla een ingrijpende facelift en met de Tokyo Motor Show in het achterhoofd heeft Toyota besloten om zijn populaire modelreeks dus opnieuw te moderniseren. De sedanversie van de huidige Japanse Corolla, de E160, heet als Corolla Axio, terwijl de station als Corolla Fielder door het leven gaat.

De Corollas profiteren van een uitgreider Safety Sense C-pakket, een verzameling veiligheidssystemen waar nu ook adaptieve cruise-control, en een noodremsysteem deel van uit maken. Op optisch vlak zijn de aanpassingen eveneens subtiel te noemen. Toyota monteert een nieuwe voorbumper en een ietwat aangepaste grille op zowel de Axio als de Fielder.

Op de motorenlijst vinden we een 1,5-liter grote viercilinder die 109 pk levert. Opnieuw is er een Hybrid beschikbaar, een exemplaar dat Onder de kap hebben de Japanners een nieuwe 109 pk sterke 1,5-liter viercilinder gelegd en eveneens is er een hybride die slechts 2,9 l/100 wegslurpt. Wie vierwielaandrijving wenst, hoeft de Corolla niet te laten staan. Zowel de sedan als de station zijn namelijk met aandrijving op alle vier de wielen te krijgen.