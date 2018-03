Slideshow

Minimale aanpassingen voor Jeep Renegade Gericht op functionaliteit en personalisatie

Stiekem is het al even geleden dat Jeep met de ‘kleine’ Renegade op de proppen kwam. Met meer dan 500 verkochte modellen in 2017 is hij in ons land veruit het populairste model voor Jeep. Nu is het tijd voor een kleine jaarlijkse upgrade.

Voor hele ingrijpende veranderingen zijn klanten aan het verkeerde adres bij de vernieuwde Renegade. Al verschillende keren verscheen er een ingepakte Renegade voor de lens van onze spionagefotograaf, maar daar moeten we nog even op wachten. Jeep neemt namelijk een Renegade mee naar Genève waar minimale aanpassingen op zijn doorgevoerd. Door Jeep is er namelijk vooral geïnvesteerd in de infotainment en daarmee functionaliteit van de kleine SUV. Binnenin zien we een nieuwe generatie van het Uconnect-systeem met de keuze uit drie beeldschermen. Een 5,0, 7,0 of 8,4-inch beeldscherm geeft de bestuurders en passagiers toegang tot de navigatie en entertainment. Dit systeem vinden we terug in het een hertkende middenconsole.

Op de beursvloer stalt Jeep een aantal nieuwe pakketten uit voor de Renegade. Één hiervan is de 'Limited'. Deze valt te herkennen aan zwarte carbon details aan de buitenkant en de lichtgrijze lederen stoelen binnenin. De vernieuwde Renegade wordt in het derde kwartaal van dit jaar bij de Nederlandse dealer verwacht. Prijzen worden later bekend gemaakt.