Slideshow

Mini werkt aan joint venture in China Elektrische auto's lokaal geproduceerd

BMW heeft met Great Wall een intentieverklaring getekend. Het gaat om een joint venture tussen Mini en de Chinese autobouwer, om de toekomstige EV van Mini ook in China te produceren.

De elektrische Mini was in september al in concept-vorm op de IAA in Frankfurt te zien en moet vanaf 2019 worden geproduceerd in het Engelse Oxford. Omdat China niet alleen de grootste automarkt is, maar ook de grootste afzetmarkt voor elektrische voertuigen, loont het de moeite om het land op dit gebied wat extra aandacht te geven. Daarom wil BMW dat Mini z'n eigen joint venture met een lokale autobouwer aangaat op dit gebied, naast de bestaande samenwerking van BMW en Brilliance.

Voor het merk BMW is China met afstand de grootste afzetmarkt, het land was in 2017 zelfs goed voor meer auto's dan de nummers twee en drie (de VS en Duitsland) samen. Bij Mini liggen de zaken er iets anders voor, daar staat China op de vierde plek.