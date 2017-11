Slideshow

Mini met twee concepten naar Dakar 2018 Achter- én vierwielaandrijving

Mini en het Duitse X-Raid-team doen tijdens de Dakar Rally 2018 mee met twee aandrijfconcepten. De vierwielaangedreven Mini John Cooper Works Rally krijgt namelijk gezelschap van de achterwielaangedreven Mini John Cooper Works ... Buggy!

De Mini John Cooper Works Rally is een bekende. De auto werd in de Dakar Rally van dit jaar ingezet en wist daar een zesde plaats te veroveren. Op 6 januari zal er een iets verbeterde versie van dat rallymonster van start gaan in de Peruaanse hoofdstad Lima, maar de vierwielaandrijver is niet alleen. Ook deze achterwielaangedreven Mini John Cooper Works Buggy bijt zich in januari vast in het zand.

De reden dat BMW en X-Raid kiezen voor een tweede Dakar-racer, heeft te maken met de reglementen die bepaalde voordelen bieden voor tweewielaandrijvers. Niet alleen zijn de auto's lichter dan hun vierwielaangedreven broeders, ook mogen ze bijvoorbeeld op grotere wielen staan. Ook Peugeot doet met een tweewielaandrijver mee aan Dakar.

De John Cooper Works Buggy heeft een 3,0-liter grote zes-in-lijn dieselmotor onder de kap, een blok dat 340 pk en 800 Nm naar de achterwielen stuurt, dezelfde krachtbron die in de Mini John Cooper Works Rally ligt. De Buggy is gebouwd rond een stalen buizenframe en heeft een koets die is vervaardigd uit CFRP. In totaal zullen drie van deze Buggies en vier 'reguliere' Dakar-Mini's meedoen aan de Dakar Rally 2018.