Mini (E)lectric gesnapt Elektrische Mini volgend jaar te koop

De BMW Group komt volgend jaar met een volledig elektrische Mini op de proppen. Die stekker-Mini is nu voor het eerst in camouflagetrim opgedoken.

Tijdens de IAA van Frankfurt liet Mini middels de Electric Concepteen voorbode zien van een volledig elektrisch model, een auto die al in 2019 op de markt zou komen. Deze spionagefoto's wijzen erop dat Mini hard op weg is om die deadline te halen. De stickers met de tekst 'Electric Test Vehicle' verraden welke techniek er onder de koets van deze nog niet van de laatste optische wijzigingen voorziene Mini verstopt zit.

Heel veel feitelijke informatie over de volledig elektrische Mini hebben we nog niet. Wel weten we dat de aandrijflijn van de stekker-Mini, die uit één elektromotor en een accupakket van niet nader gespecificeerd formaat bestaat, in het Duitse Dingolfing en in Landshut gebouwd gaat worden. Deze aandrijflijnen worden vervolgens in het Engelse Oxford, de hoofdproductielocatie van de driedeurs Mini, ingebouwd. In die fabriek zal vanaf 2021 overigens ook de BMW iNext geproduceerd worden.

De elektrische Mini wordt onder de vlag van 'Mini Electric' gevoerd. Of dat betekent dat auto daadwerkelijk 'Mini Electric' gaat heten, valt nog te bezien.

Het is overigens bij lange na niet voor het eerst dat Mini de elektrohoek van autoland bezoekt. Zo bracht het merk eerder een plug-in hybride-versie van de nieuwe Countryman op de markt en werd het onderwerp elektrificatie eerder al aangesneden met de Vision Next 100, een gedurfde vooruitblik op de toekomst van het merk. Voor een ander voorbeeld moeten we zo'n tien jaar terug in de tijd. In 2008 lanceerde BMW namelijk al de volledig elektrische Mini E, een EV waarvan 600 exemplaren zijn gebouwd, die allen in de praktijk werden ingezet in het kader van een experiment.