Van Alaska naar Argentinë met PHEV Mini Countryman Panamericana Plug-In Hybrid

De ‘restomod’ Classic Mini Electric is niet het enige nieuws van Mini op de New York International Auto Show. Dit is de Mini Countryman Panamericana en die moet daadwerkelijk de beroemde weg over de Amerikaanse continenten gaan afleggen!

De Mini Countryman Panamericana is natuurlijk 'gewoon' een Mini Countryman met wat opsmuk, in dit geval een Mini Countryman Cooper SE ALL4, de plug-in-hybrid dus. Drie van deze stekker-SUV's zullen volgens Mini van het noordelijke Alaska naar Tierra del Fuego in Zuid-Argentinië rijden. Mini hoopt op deze manier de betrouwbaarheid en brede inzetbaarheid van z'n deels elektrische aanbod te onderstrepen, al is natuurlijk de vraag in hoeverre de plug-intechniek op een monstertocht als deze voordelen biedt. De enige plek waarop de Mini's de boot zullen moeten nemen, is het zogenaamde 'Darién Gap', een stuk regenwoud tussen Panama en Colombia waarop de weg over een lengte van 106 km wordt onderbroken. In totaal is de rit van Alaska naar het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika zo'n 25.750 kilometer lang.

De enorme roadtrip en de Classic Mini Electric hebben hetzelfde doel: aantonen dat het wat Mini betreft menens is op het gebied van elektrisch rijden. De volledig elektrische Mini Electric, op basis van de driedeurs, verschijnt in 2019 op de markt.