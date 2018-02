Slideshow

Minder verkeersboetes in 2017 Alsnog 9,2 miljoen bonnen uitgeschreven

Bij ruim 9 miljoen mensen viel vorig jaar een verkeersboete op de deurmat. Meer dan 84 procent van het boetegeld moest betaald worden wegens te hard rijden. Ook waren er iets meer buitenlanders de pineut terwijl zij over de Nederlandse wegen reden.

Dat blijkt uit cijfers die het Ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag presenteert. Vorig jaar zijn in totaal 9.223.477 verkeersovertredingen geconstateerd. Hoewel dat niet niks is, zijn dat toch minder boetes dan een jaar eerder werden uitgedeeld. In 2016 werden namelijk nog 9.437.717 verkeersboetes uitgeschreven. Opvallend is dat er meer bestuurders staande werden gehouden. Met ruim 30.000 meer aanhoudingen hielden agenten in totaal 384.982 bestuurders staande. Bestuurders die langs de kant van de weg werden gezet wegens het in de hand hebben van de telefoon hadden hier een groot aandeel in. In 2017 waren dat er 74.561, een jaar eerder 59.815.

Het overgrote deel van de verkeersboetes werd opgelegd wegens het overschrijden van de maximumsnelheid. Het merendeel van deze overtredingen is geconstateerd door middel van een flitspaal. Met 3.893.848 boetes is dat bijna het dubbele van het aantal boetes dat wordt uitgeschreven door constatering van een trajectcontrole: 2.135.062. Flitspalen bij stoplichten gingen nog eens 240.857 keer af door bestuurders die door rood reden. In 2016 schoten flitspalen nog 4.067.632 foto's voor hardrijders.

Van alle boetes verschenen er 1.024.512 in buitenlandse brievenbussen. Dat zijn er 50.000 meer dan in 2016. Minder dan een jaar eerder, maar alsnog 95 procent van deze buitenlandse bestuurders betaalden hun boete. Bij kentekenhouders uit Frankrijk ligt het percentage het laagst met 56 procent en bij Belgen het hoogst met 88,5 procent.