Minder autodiefstal, minder zaken opgehelderd Volgsystemen gejamd

Het aantal autodiefstallen is in de afgelopen jaren met 40 procent gedaald. Werden in 2010 nog 14.450 auto's gestolen, vorig jaar waren het er 8670.

De vier grote steden en hun aangrenzende gemeenten hebben vaker dan elders in het land te maken met autodiefstal. Ook Limburgers hebben er opvallend vaak last van, onder meer in Maastricht, Heerlen en Valkenburg (bijna zeven op duizend auto's werden gestolen), blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Maar landelijk gezien neemt het aantal autodiefstallen dus af. Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) komt dat voor een belangrijk deel door de verbeterde beveiliging van jongere auto's. ,,Twintig jaar geleden kon je een auto met een schroevendraaier openbreken en starten. Tegenwoordig heb je geavanceerde apparatuur nodig om startonderbrekers en alarmsystemen uit te schakelen'', zegt André Bouwman van de AVc.

Duurdere auto's zijn tegenwoordig nagenoeg allemaal uitgerust met volgsystemen. Maar die kunnen autodieven uitschakelen met zogeheten 'GPS-jammers'. ,,Met zo'n apparaat leg je een soort elektronische deken over de auto waardoor signalen van het alarmsysteem worden verstoord. De auto is dan onvindbaar. Maar de duurdere modellen hebben vaak geavanceerde alarmsystemen. Bouwman: ,,Soms duikt een gestolen auto plotseling weer op in het buitenland omdat het de crimineel toch niet lukte het systeem volledig uit te schakelen.''

Volgens politiebronnen is het dieven al gelukt om Tesla's te stelen door de app van de auto te kraken. ,,Met een speciale app kunnen ze de auto openmaken, het GPS-systeem uitschakelen, starten en wegrijden.''

Uit cijfers van AVc blijkt dat slechts vier op de tien gestolen personenauto's worden teruggevonden. ,,60 procent komt dus nooit terug. Vermoedelijk wordt een groot deel van deze auto's, vooral Volkswagen Golfjes en Polo's, uit elkaar geschroefd en in onderdelen verkocht'', aldus Bouwman.

Ook verdwijnt een belangrijk deel van de gestolen auto's naar het buitenland. ,,Ze worden op bestelling gestolen en gaan naar Afrika en het Midden-Oosten. Vaak duurdere fourwheeldrives als Land Rover. Daar zitten goed georganiseerde internationale bendes achter.''