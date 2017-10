Slideshow

'Minder Alfa Romeo's en Maserati's naar China' Nieuwe regels zetten export onder druk

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) zag de export van modellen van Alfa Romeo en Maserati de laatste maanden dalen als gevolg van nieuwe regels van de Chinese overheid.

Dat meldt Automotive News Europe. FCA zou last hebben van een nieuw verbod op het 'door de strot duwen' van voorraadmodellen bij Chinese dealers, al zijn er nog geen berichten van andere autobouwers die uiteraard aan dezelfde regels moeten voldoen. De vakbonden zouden hebben aangegeven dat de productie van zowel de Maserati Levante als de Alfa Romeo's Stelvio én Giulia is teruggeschroefd. De productielijn van Maserati's eerste SUV zou in oktober en november zelfs twee weken stil liggen, terwijl er in de Alfa Romeo-fabriek in het Italiaanse Cassino minder auto's per shift worden gemaakt. FCA zelf heeft dit overigens niet bevestigd.

Door de nieuwe regels zouden er in augustus maar 350 Levantes zijn afgeleverd, terwijl eerder dit jaar 800 exemplaren per maand op de boot gingen. Bij Alfa Romeo is een soortgelijke daling te zien. Evengoed zou Alfa afstevenen op een mooi jaar, geholpen door de vrij verse Giulia en de nog erg nieuwe Stelvio. De vierdeurs sedan doet het ook in Nederland prima, bleek onlangs.