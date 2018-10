Oorspronkelijke deelnemers veel geld waard Mille Miglia opent digitaal register

De organisatie van het wereldberoemde klassiekerevenement Mille Miglia heeft het startschot gegeven voor het Registro 1000 Miglia, waarin eigenaren van auto's die in aanmerking komen voor deelname aan het evenement hun klassieker kunnen registeren. De erkenning kan van grote invloed zijn op de waarde van zo'n auto, al is de toegevoegde waarde van het certificaat zelf volgens kenners discutabel.

Het Registro 1000 Miglia bestaat uit twee pijlers. Enerzijds zijn er de auto's die hebben deelgenomen aan de oorspronkelijke Mille Miglia, die tussen 1927 en 1957 werd verreden. Wie in het bezit is van een exemplaar dat destijds daadwerkelijk in actie kwam, krijgt gegarandeerd een plaatsje op de startlijst van de jaarlijks verreden historische Mille Miglia. De lijst met oorspronkelijke deelnemers heet dan ook 'Participant Car 1000 Miglia 1927/1957'. Binnen deze categorie wordt er weer onderscheid gemaakt tussen 'gewone' deelnemers, klassewinnaars en auto's die als algeheel winnaar over de streep kwamen tijdens een van de vierentwintig oorspronkelijke 'Mille's'.

De tweede hoofdcategorie heet '1000 Miglia Eligible Model' en betreft auto's die in aanmerking komen voor deelname aan de historische Mille Miglia, maar niet hebben deelgenomen aan het oorspronkelijke evenement. Dat betekent dat het moet gaan om modellen waarvan andere exemplaren wel tussen '27 en '57 aan de startlijn stonden.

De organisatie gaat natuurlijk niet over één nacht ijs en stelt allerlei eisen aan de beschikbare informatie over de auto en de originaliteit ervan. Dat een klassiekerevenement zelf niet klassiek hoeft te zijn bewijzen de bedenkers door alle documentatie samen te voegen met behulp van blockchain-technologie. Een registratie in de 'Participant'-categorie kost eenmalig €900 ex btw, voor 'Eligible' vraagt het register €500. Het certificaat, dat wordt bijgestaan door een fraai plaatje dat op de grille kan worden gemonteerd, is zeven jaar geldig, maar alleen als er jaarlijks nog eens €190 wordt overgemaakt.

Gigantisch karwei

Rutger Houtkamp van The Houtkamp Collection kwam tijdens de 2018-editie van de Mille Miglia samen met vader John als tiende over de finish in een Lancia Lambda uit 1928 die daadwerkelijk aan het oorspronkelijke evenement heeft deelgenomen. De heren Houtkamp zijn dan ook echte Mille Miglia-veteranen, vormen al jaren steevast het beste Nederlandse team en stijgen vrijwel ieder jaar een plaatsje op de ranglijst van het legendarische evenement.

Houtkamp lijkt een dubbel gevoel te hebben bij het nieuwe register: "Verschillende automerken registreren auto's ook op deze manier dus het is niet meer dan logisch dat de Mille Miglia-organisatie dit ook gaat doen. Het is echter zeer belangrijk dat er daadwerkelijk naar de authenticiteit van de auto gekeken wordt. Dit kan niet door alleen een aanmelding via internet.

Men wil echt álle details weten over een auto en de inschrijving dus een gigantisch karwei." Prijzig en tijdrovend dus, maar aan de andere kant blijkt een Mille Miglia-certificaat wel degelijk een aanbeveling voor klassiekerkopers in de hogere segmenten. "Wij krijgen regelmatig de vraag of we 'een Mille Miglia'-auto hebben, dus ongeacht merk of type. Het deelnemen aan de Mille Miglia is voor velen nu eenmaal een ultiem doel en dat doel is alleen te bereiken met de juiste auto."



Rutger Houtkamp plakt het zeer gewilde startnummer op de Lagonda waarin hij in 2017 aan de start verscheen.

Hoe moeilijk het is om een plekje op de deelnemerslijst van het historische evenement te krijgen, rekent Rutger ons eenvoudig voor. "Ieder jaar zijn er 450 plaatsen te verdelen en daarvan gaan er zo'n 100 naar oorspronkelijke deelnemers, dus auto's in de 'Participant'-categorie. Dan zijn er nog zo'n 100 à 150 auto's voor de sponsoren van het evenement en zijn er natuurlijk altijd mensen die een plekje weten te bemachtigen door connecties met de organisatie. Onder de streep zijn er daarom voor je het weet nog geen 100 plaatsen over voor auto's die 'slechts' in aanmerking komen voor deelname. Met een originele Mille Miglia-auto koop je dus gewoon zekerheid."

Die zekerheid kost inmiddels een heleboel geld: "Een Fiat Topolino is normaal gesproken zo'n €15.000 waard, maar een exemplaar met Mille Miglia-historie gaat eenvoudig over de €100.000 heen. Bij duurdere auto's is het verschil procentueel gezien minder groot, maar een auto van een ton die door z'n historie in deze race ineens het viervoudige waard is, is geen uitzondering."