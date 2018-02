Slideshow

Mijlpaal Fiat 500L Fiat 500L, 5 jaar, 500.000 exemplaren

Feest in de Servische Kragujevac-fabriek van Fiat: daar rolde de 500.000e 500L van de productieband. Vijf jaar had de Italiaan nodig voor deze mijlpaal.

Hoewel de 500L in ons land het minst populair is van de 500's, doet hij het op andere markten een stuk beter. In Italië veroverde de MPV in 2017 de 7e plek in de verkoop top-10. Ter vergelijking: bij ons verschenen er 265 exemplaren op de weg, in Italië 46.450. Dat de 500L eigenlijk best goed boert, is nu ook te zien aan de productie-aantallen. Deze week rolde namelijk de 500.000e 500L van de productieband. Uitgevoerd in de kleur 'Arancio Sicilia' met een 1.6 MultiJet-dieselmotor van 120 pk onder de kap. Op hoge pootjes, want het gaat om een 'Cross'.

Over de productie van de kleinere broer van de 500L mogen ze in Italië trouwens ook niet klagen. Vorig jaar, toen de 'Fiat 500' precies zestig jaar was en de retro-500 tien kaarsjes uitblies, produceerde Fiat de tweemiljoenste 500. De versie die sinds 2007 rondrijdt, welteverstaan.