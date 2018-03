Slideshow

Michael van der Sande naar Jaguar Land Rover Alpine moet op zoek naar een nieuwe baas

Michael van der Sande, de Nederlander die sinds februari 2016 aan het hoofd stond van het herboren Alpine, vertrekt naar Jaguar Land Rover. Hij krijgt daar de leiding over Jaguar Land Rover Special Operations.

Van der Sande volgt op die afdeling John Edwards op, die Special Oparations vanaf de oprichting in 2014 onder z'n hoede heeft. Van der Sande, die behalve bij Alpine werkzaam is geweest bij onder meer Aston Martin en Tesla, reageert: "In slechts vier jaar heeft Special Operations zich bewezen met bijzondere auto's als de Jaguar F-TYPE SVR en de Range Rover SV Coupé. Tegelijk kreeg de afdeling Classic een nieuwe impuls met zogenoemde 'continuation'-modellen als de Jaguar XKSS. Dat zijn bijzondere prestaties en ik kijk ernaar uit om het team achter deze successen naar nog grotere successen te leiden."

Special Operations werd in 2014 opgericht om te beantwoorden aan de vraag van consumenten die net een beetje meer dan normaal willen. DE divisie houdt zich dan ook bezig met allerhande speciale versies, modellen die in beperkte oplage worden geproduceerd en herboren klassiekers als de eerdergenoemde XKSS, maar bijvoorbeeld ook de gerestaureerde oer-Land Rover. De Britten stelden eerder dat SVO onder meer tot doel heeft om het leven van tuners iets minder makkelijk te maken, door klanten zélf verregaande personalisatiemogelijkheden te bieden. De op de Autosalon van Genève gepresenteerde SV Coupé is hier een mooi voorbeeld van.

Vorig jaar ging AutoWeek in Genève nog in gesprek met Van der Sande, toen uiteraard nog in zijn rol als CEO van Alpine. Dat gesprek kun je hier terugkijken: